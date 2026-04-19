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Robôs humanoides fabricados na China voltaram a estar no centro das atenções este domingo, ao participarem numa meia maratona em Pequim, onde evidenciaram melhorias assinaláveis no desempenho atlético face à edição inaugural do evento no ano passado, revela o jornal britânico The Guardian.

Se em 2025 a estreia da competição ficou marcada por falhas técnicas, com muitos robôs incapazes de arrancar ou concluir a prova, este ano o cenário foi bastante diferente. O número de participantes subiu de cerca de 20 para mais de 100 máquinas, várias das quais conseguiram manter ritmos competitivos ao lado de atletas profissionais.

Os robôs e os humanos correram em pistas paralelas para evitar colisões. Ainda assim, o contraste entre ambos os mundos foi evidente, enquanto o vencedor humano da prova convencional terminou com um tempo significativamente superior, o robô campeão registou 2 horas e 40 minutos, superando os seus rivais mecânicos, embora ainda longe do melhor desempenho humano.

O grande destaque foi o robô vencedor, desenvolvido pela empresa tecnológica Honor, que concluiu a prova em 50 minutos e 26 segundos. O tempo é inferior ao recorde mundial recente da meia maratona, estabelecido pelo atleta Jacob Kiplimo, embora o dispositivo tenha acabado por sofrer uma queda junto à meta, necessitando de assistência para se levantar.

Apesar de o setor ainda estar em fase experimental no que toca a aplicações económicas concretas, este tipo de demonstrações evidencia o potencial dos robôs humanoides em áreas como trabalhos perigosos ou até contextos militares.

A China tem vindo a apostar fortemente neste setor estratégico, com políticas de incentivo, subsídios e investimento em infraestruturas, com o objetivo de se afirmar como líder global na indústria da robótica avançada.

A ambição tecnológica do país foi também recentemente exibida na televisão estatal, no programa anual da gala do Festival da Primavera da CCTV, onde robôs humanoides da empresa Unitree Robotics participaram em demonstrações de artes marciais ao lado de crianças, numa exibição que combinou tecnologia e espetáculo.

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