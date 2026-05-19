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Portugal integra o Grupo K da competição, onde vai defrontar a República Democrática do Congo, a 17 de junho, o Uzbequistão, a 23 de junho, e a Colômbia, a 28 de junho.

A convocatória inclui 27 nomes, com Roberto Martínez a optar por levar um quarto guarda-redes, Ricardo Velho.

Entre as ausências mais notadas estão António Silva e João Palhinha, que participaram na fase de qualificação, mas ficaram de fora da lista final.

Convocatória completa: Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Silva, José Sá e Ricardo Velho. Defesas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias e Tomás Araújo. Médios: Rúben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Avançados: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.

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