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Portugal integra o Grupo K da competição, onde vai defrontar a República Democrática do Congo, a 17 de junho, o Uzbequistão, a 23 de junho, e a Colômbia, a 28 de junho.
A convocatória inclui 27 nomes, com Roberto Martínez a optar por levar um quarto guarda-redes, Ricardo Velho.
Entre as ausências mais notadas estão António Silva e João Palhinha, que participaram na fase de qualificação, mas ficaram de fora da lista final.
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