Em entrevista à agência Lusa, o técnico espanhol destacou a conquista da Liga das Nações, em 2025, como o “momento-chave” do seu percurso em Portugal. Nesse torneio, a seleção venceu a Alemanha, em solo germânico, e a Espanha, então campeã europeia, numa final que marcou uma viragem na perceção internacional da equipa das quinas.

“É um balanço positivo e estou muito satisfeito. Os recordes e os resultados são consequência do trabalho dos jogadores e da equipa que temos na seleção. Como selecionador, fico muito satisfeito com o compromisso e com o orgulho que sinto em representar Portugal”, afirmou o treinador, de 52 anos.

Martínez reconheceu que, na altura, sentiu a pressão mediática e os rumores sobre uma eventual saída do cargo, num contexto de mudanças na liderança da Federação Portuguesa de Futebol, mas sublinhou o foco total da equipa. “Senti o barulho de fora, é normal, mas houve um foco especial do grupo. Ganhar a Liga das Nações na Alemanha, no formato mais exigente do futebol internacional, foi determinante. A forma como as outras seleções olham para Portugal mudou”, frisou.

O selecionador recordou ainda o percurso no Euro 2024, no qual Portugal foi eliminado nos quartos de final pela França, no desempate por grandes penalidades, após uma campanha imaculada na fase de qualificação, com 10 vitórias em 10 jogos. “Nestes torneios, o que decide são os detalhes. O jogo com a França deixou claro o que precisávamos de melhorar para ganhar no futuro. E isso acabou por acontecer na Liga das Nações”, explicou.

Apesar dos resultados, Martínez admitiu ter ficado surpreendido com algumas críticas recebidas. “Há muita paixão pela seleção. A minha crítica interna é sempre mais dura do que a externa, mas consigo compreender. Hoje sinto que existe uma perceção diferente do meu trabalho, dentro e fora de Portugal”, referiu.

Com contrato até ao final do Mundial 2026, o técnico garantiu estar totalmente concentrado no próximo grande desafio. “O meu foco é o Mundial. Estou muito satisfeito com o apoio da federação e com o trabalho que estamos a fazer. Depois falaremos do futuro. Adoro Portugal e adoro ser selecionador”, afirmou.

Para Roberto Martínez, o objetivo é claro: “Quero fazer história para que estas conquistas sejam recordadas daqui a 15 ou 20 anos”.

O selecionador completou na sexta-feira, 9 de janeiro, três anos à frente da equipa nacional. Nesse período, conquistou a Liga das Nações, levou Portugal aos quartos de final do Euro 2024 e estabeleceu vários recordes, entre os quais 12 vitórias consecutivas em jogos oficiais e a primeira fase de qualificação 100% vitoriosa para um Europeu. Em 36 jogos, Portugal marcou 96 golos, com uma média de 2,66 por encontro, e Martínez apresenta a melhor percentagem de vitórias de um selecionador português, com 69,4%.

O Campeonato do Mundo de 2026 realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.