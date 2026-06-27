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De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, “um dos objetivos desta quinta visita de Roberta Metsola a Portugal era conhecer as equipas de operacionais que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), a função de cada uma delas, que meios Portugal tem disponíveis e o funcionamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil”.

A presidente do Parlamento Europeu, que esteve acompanhada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, visitou uma exposição estática e conversou com agentes de proteção civil do DECIR.

Para assinalar o encontro, Metsola entregou uma bandeira da União Europeia à Adjunta de Operações do Comando Nacional da ANEPC, Daniela Fraga. O Ministério da Administração Interna esclarece que a bandeira esteve hasteada no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 8 de setembro do ano passado, para homenagear as vítimas do acidente do Elevador da Glória e dos incêndios rurais desse ano.

Portugal vai entrar no nível máximo de empenhamento operacional a partir de 1 de julho. Passará a contar com 15.149 operacionais, 3.463 veículos, 81 meios aéreos e 2.596 equipas constituídas nos Corpos de Bombeiros e financiadas pela ANEPC e Câmaras Municipais.