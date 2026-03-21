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Robert Mueller foi nomeado, em 2017, conselheiro especial pelo então procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, para supervisionar o inquérito federal sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016.

A notícia da morte foi confirmada pela família numa declaração divulgada pelo jornal The New York Times na rede social X. “Com profunda tristeza, partilhamos a notícia de que Bob faleceu na noite passada. A família pede que a sua privacidade seja respeitada”, refere o comunicado.

Como revela o jornal britânico "The Guardian", a investigação liderada por Robert Mueller tornou-se central no escrutínio político dos Estados Unidos após as eleições que levaram à presidência de Donald Trump tendo analisado alegadas tentativas de interferência russa no processo eleitoral e eventuais contactos entre a campanha republicana e Moscovo.

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