Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a People, os serviços de emergência foram chamados à habitação por volta das 15h30 locais para prestar assistência médica. À chegada, os bombeiros de Los Angeles encontraram “um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos já sem vida”. As mesmas fontes confirmaram à revista que as vítimas eram Rob Reiner e Michele Singer Reiner.

Ainda de acordo com a publicação, Nick Reiner, de 32 anos, “está vivo e a ser interrogado pela polícia”. Até ao momento, “não foram efetuadas detenções”, refere a People.

Fontes próximas da família disseram à revista que “o autor do homicídio foi o filho do casal, Nick Reiner”, sublinhando, no entanto, que a polícia ainda não validou publicamente essa informação.

Reiner foi por muito tempo um dos realizadores mais prolíficos de Hollywood, e o trabalho inclui alguns dos filmes mais memoráveis das décadas de 1980 e 1990, incluindo This is Spinal Tap (Isto É Spinal Tap), A Few Good Men (Uma questão de honra), When Harry Met Sally (Um amor inevitável) e The Princess Bride (A princesa prometida).

Nascido em 1947, no Bronx, em Nova Iorque, era filho do humorista Carl Reiner e da atriz e cantora Estelle Lebost. Rob Reiner e Michele Singer conheceram-se durante as filmagens de When Harry Met Sally e casaram-se em 1989, tendo tido três filhos. Antes disso, Reiner foi casado com a atriz e realizadora Penny Marshall, que morreu em 2018.

A revista People recorda ainda que Nick Reiner falou publicamente, em 2016, sobre a sua longa luta contra a dependência de drogas, que começou na adolescência e o levou a períodos de sem-abrigo. Na altura, contou que entrou e saiu de centros de reabilitação desde os 15 anos e que passou “noites e, por vezes, semanas a dormir na rua”.

Nessa entrevista, Nick explicou que essa fase turbulenta esteve na origem do filme semiautobiográfico Being Charlie, que coescreveu. “Agora, estou em casa há muito tempo e acabei por me readaptar a viver em Los Angeles e a estar perto da minha família”, afirmou então à revista People.

A investigação às mortes de Rob Reiner e Michele Singer Reiner continua a decorrer.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.