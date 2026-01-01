Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A defesa de Jair Bolsonaro pediu esta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-Presidente brasileiro seja autorizado a cumprir a sua pena em prisão domiciliária, alegando um “risco concreto de deterioração repentina” da sua saúde.

De recordar que Jair Bolsonaro está internado desde 24 de dezembro numa clínica em Brasília.Depois de ter sido submetido a uma cirurgia a uma hérnia inguinal, deverá deixar a unidade hospitalar na quinta-feira e regressar à sua cela na sede da polícia federal na capital brasileira.

“Manter este doente numa prisão, assim que sair do hospital, expô-lo-ia a um risco concreto de deterioração súbita da sua saúde”, argumentaram os seus advogados no pedido ao STF, citado pela agência France Presse (AFP).

“Está tudo a correr bem no pós-operatório, por isso, estamos a manter a previsão de alta para amanhã [quinta-feira]”, indicou o cirurgião Claudio Birolini em conferência de imprensa.

Jair Bolsonaro, 70 anos, sofre as sequelas de um ataque sofrido em 2018, quando foi esfaqueado no abdómen durante um comício da campanha presidencial. Desde então, foi submetido a diversas cirurgias.

Em setembro, o STF considerou-o culpado de conspiração para se manter no poder “de forma autoritária” após a sua derrota nas eleições de 2022 para Lula da Silva.

