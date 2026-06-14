Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um acidente aéreo envolvendo dois helicópteros causou este domingo a morte de, pelo menos, seis pessoas no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no Brasil.

Segundo relatos de moradores da área, citados pelo jornal G1, foram ouvidas várias explosões seguidas de uma intensa coluna de fogo e fumo, após os dois helicópteros colidirem em pleno voo. As aeronaves acabaram por cair no pátio de uma concessionária de carros, onde se registou um incêndio de grandes proporções.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco das vítimas mortais seguiam num dos helicópteros envolvidos no acidente. A sexta vítima é o piloto da segunda aeronave.

Até ao momento, não foi divulgada qualquer explicação oficial para as causas do acidente. As autoridades aeronáuticas brasileiras já iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias que levaram à colisão.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.