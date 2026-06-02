Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão surge depois de o Ministério Público ter defendido uma pena entre 10 e 11 anos de prisão, também com execução suspensa, atendendo ao estado de saúde do antigo presidente do Banco Espírito Santo.

Na leitura do acórdão, o tribunal considerou provados os factos constantes do relatório social, nomeadamente a incapacidade de Ricardo Salgado para compreender o significado e o alcance de uma eventual pena de prisão efetiva.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.