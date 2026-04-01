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As conversas, trocadas entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 através do Facebook, mostram um tom próximo e descontraído entre Harry e Charlotte Griffiths, então editora-adjunta do diário social do Mail on Sunday. Nas mensagens, o duque trata a jornalista por "sugar", termina algumas trocas com "mwah" e sequências de beijos, e faz referências a encontros, festas e até a "abraços de cinema".

O conteúdo agora tornado público contrasta com o testemunho prestado por Harry em janeiro, quando afirmou ao tribunal que só teria encontrado Griffiths uma única vez, numa festa, e que cortou contacto no dia seguinte ao perceber que esta era jornalista.

Entre as mensagens divulgadas consta uma enviada pelo próprio Harry a 4 de dezembro de 2011, na qual se apresenta informalmente e dá início à troca de contactos. Ao longo das semanas seguintes, ambos recordam festas em comum, fazem comentários de tom íntimo e combinam possíveis reencontros. Numa das mensagens, o duque escreve que teria ido a uma festa "beber-te para debaixo da mes" e lamenta não poder estar presente, acrescentando que sente falta dos "abraços de cinema".

Charlotte Griffiths, hoje editora at large do Mail on Sunday, confirmou em tribunal que convivia em círculos sociais próximos dos membros mais novos da família real e que foi o próprio Harry quem a adicionou no Facebook e lhe forneceu o número de telemóvel.

O julgamento, que decorreu ao longo de 11 semanas, terminou esta terça-feira, com a apresentação das alegações finais por parte dos advogados de ambas as partes. O juiz Mr Justice Nicklin deverá anunciar a decisão numa data posterior.

O processo é mais um dos vários litígios movidos pelo duque de Sussex contra órgãos de comunicação social britânicos, nos quais acusa os jornais de práticas ilegais de recolha de informação e violação de privacidade.

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