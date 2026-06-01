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A reunião geral de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), está hoje a provocar o encerramento de inúmeros serviços de Finanças, segundo a estrutura sindical.

O encontro decorre entre as 09h00 e as 13h00, em formato online, e conta com mais de duas mil pessoas inscritas, abrangendo trabalhadores de todas as unidades orgânicas da AT.

Em comunicado, a direção nacional do STI afirma que a forte participação reflete a expressiva mobilização dos profissionais do setor e evidencia o profundo descontentamento dos trabalhadores face ao atual estado das carreiras e à ausência de respostas da tutela.

O sindicato defende ainda a necessidade de uma clarificação urgente sobre matérias consideradas estruturantes para o futuro profissional de milhares de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira.

De acordo com a estrutura sindical, a reunião realiza-se ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), que permite aos trabalhadores reunirem-se em horário laboral até ao limite de 15 horas anuais, contabilizadas como tempo de serviço efetivo.

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