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A informação foi revelada esta segunda-feira pelo capitão do porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, que também dirige a Polícia Marítima local, as operações decorrem entre Seixas e Lanhelas, com meios portugueses e espanhóis. Em terra, participam patrulhas da GNR e da Guardia Civil, enquanto no rio atuam embarcações de ambos os países, dada a localização transfronteiriça do desaparecimento.

Caso as buscas não tenham sucesso na zona considerada mais provável, poderá haver um alargamento do perímetro até à área entre a foz do rio Minho e Vila Nova de Cerveira.

No domingo, cerca das 15h00, já estavam mobilizados mais de 40 operacionais para o resgate, incluindo meios náuticos espanhóis. O jovem desapareceu após se ter “atrapalhado com a corrente”, segundo as autoridades.

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