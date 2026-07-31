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Um segmento de um foguetão da SpaceX vai colidir acidentalmente com a Lua na próxima quarta-feira, num impacto que deverá criar uma nova cratera na superfície lunar e lançar uma nuvem de poeira e fragmentos de rocha para o espaço.

O objeto, correspondente ao estágio superior de um foguetão lançado em 2025 para transportar dois módulos de alunagem, encontra-se à deriva desde o fim da missão e deverá atingir a superfície lunar a cerca de 8.700 quilómetros por hora, o equivalente a aproximadamente sete vezes a velocidade do som.

Segundo o especialista em astrodinâmica Bill Gray, o impacto deverá ocorrer nas proximidades da cratera Einstein, situada na face ocidental da Lua iluminada pelo Sol.

Os cientistas estimam que o choque origine uma cratera com cerca de 27 metros de diâmetro e cinco metros de profundidade. Apesar de ser demasiado pequena para ser observada a partir da Terra, será fotografada por duas sondas que orbitam a Lua: a sul-coreana Danuri e a norte-americana Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Os observadores na Terra não conseguirão ver diretamente a nova cratera, mas alguns telescópios poderão captar a nuvem de poeira projetada pelo impacto. As melhores condições de observação deverão verificar-se em zonas dos Estados Unidos, Canadá e América do Sul.

Os especialistas sublinham que este tipo de colisão não representa qualquer risco imediato, mas alertam para os desafios que o lixo espacial poderá colocar nas futuras missões lunares.

"Este impacto não será um problema, mas no futuro, quando existirem bases permanentes na Lua, situações semelhantes poderão representar um risco", alertou o astrofísico Jonathan McDowell.

Os peritos defendem que o impacto poderia ter sido evitado se o módulo tivesse sido colocado numa órbita em torno do Sol, em vez de permanecer numa trajetória instável em torno do sistema Terra-Lua.

Esta não será a primeira colisão deste género. Em 2022, um estágio de um foguetão chinês embateu no lado oculto da Lua, criando duas crateras que foram posteriormente identificadas por sondas espaciais.

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