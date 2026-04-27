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Segundo o The Guardian, os restos mortais do bebé foram descobertos em julho de 2024, numa propriedade situada no centro de Bishop Auckland, no condado de Durham. A descoberta ocorreu quando um trabalhador da construção realizava obras numa casa vitoriana e encontrou o corpo sob as tábuas do soalho.

Segundo a investigação, a remoção dos restos demorou cerca de dois a três dias, tendo sido necessária a intervenção de um antropólogo forense para escavar cuidadosamente sob o soalho e garantir que o corpo fosse recuperado o mais intacto possível. As autoridades conseguiram recuperar praticamente todo o esqueleto, faltando apenas um pequeno osso de um dedo do pé.

O corpo foi posteriormente transportado para o Royal Victoria Infirmary em Newcastle, onde foi realizada uma autópsia. De acordo com os dados recolhidos, acredita-se que o esqueleto pertença a um bebé de termo completo, com cerca de 40 semanas de desenvolvimento, embora não tenha sido possível determinar a causa da morte.

Ao longo da investigação foram feitos apelos públicos e algumas pessoas apresentaram-se afirmando poder ter ligação ao caso, mas testes de ADN não estabeleceram qualquer correspondência com o bebé, o que representou um momento de desânimo para os investigadores. Todas as linhas de investigação foram agora consideradas esgotadas, permanecendo o mistério sem resposta.

Durante a abertura do inquérito chegou a ser sugerido que o bebé poderia ter estado vivo entre 1726 e 1812, o que aumentou ainda mais o enigma em torno do caso. No entanto, o detective responsável considera mais provável que o bebé estivesse vivo em 1910, uma vez que o corpo estava embrulhado numa edição de 10 de junho de 1910 do jornal The Umpire, um periódico dominical popular na época.

A cerimónia fúnebre teve lugar no cemitério da cidade de Bishop Auckland e foi descrita como um momento “emocionante” e “suave” por quem esteve presente.

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