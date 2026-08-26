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Segundo a Euronews, que cita a Guarda Costeira Helénica, o primeiro resgate aconteceu após um avião não tripulado da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) ter detetado um bote a cerca de 15 milhas náuticas (cerca de 28 km) a sudoeste de Ierapetra. No bote estavam 71 pessoas, que foram resgatadas por um navio-tanque com bandeira de Malta e levadas para o porto de Kaloi Limenes.

Também a 15 milhas naúticas da mesma zona, foi localizado um segundo bote com cerca de 70 pessoas, tendo o resgate sido feito com um barco de patrulha da Guarda Costeira Helénica.

Já a sul de Ierapetra, detetou-se um terceiro bote a 50 milhas náuticas (cerca de 93 km) com cerca de 77 migrantes. Um navio de carga com bandeira dinamarquesa, que navegava naquela zona, participou na operação de resgate e transportou os migrantes para o porto de Ierapetra.

O jornal grego Kathimerini indica que houve uma quarta operação de resgate, depois de um drone da Frontex localizar uma embarcação com cerca de 39 pessoas, que estava a 19 milhas náuticas (cerca de 35 km) a sudeste da localidade grega de Kala Limena.

Estes resgates acontecem depois de, na semana passada, quase 200 pessoas terem sido resgatadas também ao largo de Creta. Nesta altura, segundo o JN, o Ministério das Migrações da Grécia informou que os migrantes seriam transferidos para centros de acolhimento nas ilhas do Mar Egeu.

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