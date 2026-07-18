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Os SMAS indicam que a reserva média é calculada com base nos níveis de armazenamento dos reservatórios do Alto do Índio, Sobreda, Raposo, Lazarim, Trafaria, Vale Cavala e Pragal.

A escala de monitorização utilizada compreende cinco níveis. O nível correspondente às reservas entre 30% e 50% prevê a avaliação da situação e a possível redução do número de horas de corte.

Os SMAS informaram ainda que prossegue a operação de apoio às instituições prioritárias, através da distribuição de reservatórios de água com capacidade para mil litros, destinados a reforçar a autonomia no abastecimento das entidades mais vulneráveis afetadas pelos constrangimentos no sistema. Após a instalação, os depósitos foram abastecidos por camiões-cisterna, de acordo com a Agência Lusa.

Desde o início do mês têm sido registadas falhas sucessivas no abastecimento de água no concelho, com especial incidência na Costa da Caparica, situação que levou a Câmara Municipal de Almada a decretar situação de alerta. Entre as medidas adotadas estão o corte total do abastecimento em determinadas zonas e a proibição de utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para reforçar o abastecimento, a autarquia colocou em funcionamento dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água por hora.

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