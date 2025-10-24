Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Centro de Operações de Emergências (COE) indicou que centenas de pessoas foram retiradas de casa, ao mesmo tempo várias inundações foram registadas em diferentes zonas da República Dominicana.

O COE, responsável por coordenar a resposta do Estado a desastres naturais e emergências, indicou que 915 pessoas tiveram de abandonar as suas casas devido às chuvas, que afetaram 183 habitações. Além disso, as precipitações deixaram 19 localidades isoladas.

O governo dominicano mantém suspensa a jornada de trabalho nas 12 províncias em alerta vermelho e cancelou as aulas em todo o país.

De acordo com o Instituto de Meteorologia (IDM/Indomet) dominicano, a tempestade Melissa, a 13.ª da atual época de furacões, encontra-se aproximadamente a 445 quilómetros a sudoeste de Porto Príncipe (Haiti) e a 260 quilómetros a sudeste de Kingston (Jamaica). Prevê-se um agravamento gradual das condições atmosféricas nos próximos dias.

Meteorologistas alertaram que a tempestade podia passar perto da Jamaica já com a categoria de furacão, causando também inundações e aluimentos de terra no Haiti, onde pelo menos três pessoas morreram devido aos efeitos da tempestade.

"Estamos a falar de um potencial de inundações catastróficas", declarou Jamie Rhome, subdiretor do Centro de Furacões dos EUA.