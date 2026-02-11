Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro salientou que, ao contrário de ocasiões como o apagão, a falha deveu-se à "destruição física de antenas SIRESP", cuja reposição custa "cerca de seis milhões de euros". O governante acrescentou que o investimento foi já aprovado pelo executivo.

A 30 de janeiro, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já tinha admitido a existência de falhas pontuais na rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, ressalvando que estas foram colmatadas com recurso a estações móveis.

"Obviamente que uma estação móvel não tem a mesma capacidade que uma estação fixa", referiu Mário Silvestre, ao adiantar que "algumas delas foram arrancadas pela base" durante a passagem da depressão Kristin por Portugal continental.

No apagão de abril do ano passado, o SIRESP também falhou e na altura o Governo criou um grupo de trabalho para "a substituição urgente" desta rede de comunicações, cujo relatório foi, segundo fonte ligada ao processo, concluído em janeiro.

Em 2026, a empresa Siresp SA, que gere o SIRESP, vai receber uma indemnização compensatória de 26 milhões de euros para garantir a gestão, operação e manutenção da rede, um valor idêntico ao dos anos anteriores, anunciou, em 30 de janeiro, o Governo.

Caso entretanto seja criada uma outra entidade para gerir a rede de comunicação, a indemnização compensatória aprovada em 29 de janeiro em Conselho de Ministros será transferida, precisou então à Lusa fonte ligada ao processo.

