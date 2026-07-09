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Em declarações aos jornalistas após uma reunião com a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, a ministra revelou que há um furo pronto para entrar em funções no fim de semana e que estão a ser preparados outros. Maria da Graça Carvalho disse ainda que os custos destes furos "são relativamente baixos", com valores entre os 15 e os 20 mil euros.

A ministra com a tutela da Energia e do Ambiente, que prometeu "licenças imediatas" para a construção de furos, reforçou a necessidade de estabilizar o sistema e de reduzir os consumos ao essencial. Recordou ainda que, neste momento, gastam-se 300 litros diários por habitante em Almada, um valor superior à média de 180 litros por dia em Portugal.

Já Inês de Medeiros confirmou haver um "aumento substancial" do consumo de água no concelho. A autarca admitiu que o município está a averiguar a existência de puxadas ilegais, uma vez que se verificou que há agua a sair do sistema sem ser faturada.

A presidente da Câmara de Almada referiu que a autarquia "tem sido feito um esforço muito grande para reduzir as perdas de água" e que a subida do consumo não está relacionado com fugas.

Apontou o aumento da população como uma das causas para o alargamento dos consumos e reforçou que, além dos residentes, há mais pessoas a viver no concelho no verão. Sustentou esta afirmação com o pico de uso de água no concelho, que costuma acontecer na segunda quinzena de julho e que, este ano, começou em maio.

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