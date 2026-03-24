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No documento intitulado "Socialismo com futuro", que o 24notícias teve acesso, a moção setorial será discutida no próximo Congresso Nacional do partido, que decorre no próximo fim-de-semana em Viseu.

Assim, de acordo com o documento "os subscritores desta moção não prescindem de o fazer e de oferecer as suas ideias e a sua energia para a tarefa de renovar o Partido, vencer o País e transformar a Sociedade".

Segundo o documento, "o PS tem de saltar de cima do muro do 'nim'. Na era das redes sociais que valoriza reações rápidas e firmes, não podemos passar dias para reagir politicamente a uma determinada matéria. Devemos fazê-lo de forma clara, expondo a nossa posição de forma que as pessoas se revejam", defendem.

Por isso, "o objetivo do PS deve ser liderar o país na prossecução da liberdade, da prosperidade, da justiça e da sustentabilidade. Isso implica afirmar-se como alternativa de Governo - e não relegar-se a parceiro de consensos e acordos com o PSD".

O alerta é para que o PS não entre "num beco sem saída" resultante da atual correlação de forças: "o PS não deve nem endossar nem comprometer a estabilidade política, mas não deve também abdicar da clareza da sua oposição ou da audácia das suas ideias. É fundamental normalizar o funcionamento das instituições e não confundir o debate político com a rutura em direção a uma crise política".

Para estes subscritores, "a moderação não pode confundir-se com diluição" e, "parafraseando António Costa, se pensarmos como a direita pensa, não só acabaremos a governar como a direita, como seguramente deixaremos que esta governe como quer. A defesa do regime democrático exige um equilíbrio entre entendimento institucional e tensão política genuína. Sacudir a imagem de parceiro parlamentar do Governo é, por isso, um dever de responsabilidade de todos os socialistas", pedem.

A reflexão dentro do PS, de acordo com esta moção, "não pode ser evitada, suspensa ou condicionada", seja "pela unidade em torno do líder" seja "pelo frenesim imparável da conjuntura".

"Apenas dois anos após tomar posse pela primeira vez, o PSD enfrenta um desgaste acelerado. No entanto, esse desgaste não é automaticamente conversível em alternativa", avisam, antecipando que o "simples desgaste da AD não bastará para devolver o PS ao Governo".

Estes socialistas enaltecem ainda o trabalho que foi feito pelos governos de António Costa, mas não deixam de fazer a autocrítica do que não correu bem.

"Poderíamos ter usado mais da margem orçamental disponível para valorizar os rendimentos da classe média com reduções de impostos e mais acesso aos serviços públicos", exemplificam, considerando que se deveria ter "evitado descoordenações na transição do SEF para a AIMA" e que se devia "ter comunicado melhor".

Para estes subscritores, "reconhecer estes pontos não é exercício de autoflagelação", mas sim "condição de credibilidade" porque "só aprende quem reconhece" e "só lidera quem sabe ajustar".

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