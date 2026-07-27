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O apoio destina-se a agregados familiares que enfrentem uma "perda iminente de habitação", independentemente da idade ou da data do contrato de arrendamento, podendo abranger situações de despejo na sequência de decisão judicial ou procedimento especial de despejo.

As novas regras do arrendamento, aprovadas pelo Governo a 9 de julho, determinam que parte dos contratos anteriores a 1990 passe para o NRAU. Os inquilinos com menos de 65 anos e rendimentos anuais inferiores a 64400 euros terão os contratos transitados para o novo regime, mas mantêm a renda congelada durante cinco anos, podendo esta ser atualizada no final desse período.

Já os agregados com rendimentos superiores a 64.400 euros anuais poderão ver as rendas atualizadas para valores correspondentes a 1/15 do Valor Patrimonial Tributário (VPT) do imóvel. Os inquilinos com mais de 65 anos ou com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60% ficam protegidos e mantêm-se no regime anterior.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o FEH pretende funcionar como uma "resposta social do Estado" para evitar que famílias vulneráveis fiquem sem alternativa habitacional. O fundo será regulamentado por portaria e deverá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027, com financiamento previsto no Orçamento do Estado para esse ano.

O apoio previsto será equivalente a um Indexante dos Apoios Sociais (IAS) por mês, 537,13 euros em 2026, durante um período máximo de seis meses, para situações de despejo com custos de alojamento até 2300 euros.

O Governo estima que existam atualmente entre 30 mil e 50 mil contratos antigos de arrendamento, depois de considerar desatualizados os dados dos Censos de 2021, que apontavam para cerca de 152 mil contratos anteriores a 1990. A maioria terá rendas inferiores a 200 euros, sendo muitas abaixo dos 100 euros.

O FEH será gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que terá de assegurar a análise dos pedidos e a atribuição dos apoios. O Ministério garante que serão disponibilizados os meios necessários para garantir uma resposta "ágil e eficaz" às famílias em risco habitacional.