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O voo descolou do Aeroporto Internacional Newark Liberty pelas 18h00 de sábado, mas regressou ao ponto de partida por volta das 21h30, após as autoridades terem sido alertadas para a presença de um dispositivo Bluetooth suspeito detetado durante a viagem.

Segundo fontes citadas pelo New York Post, os passageiros foram instruídos a desligar os seus dispositivos eletrónicos, mas a designação “bomb” continuou a surgir na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis, levando à decisão de fazer regressar a aeronave.

Após a aterragem, os passageiros foram retirados do avião para que a aeronave pudesse ser inspecionada pela polícia da Autoridade Portuária. Os viajantes foram posteriormente sujeitos a novos controlos de segurança conduzidos pela Administração para a Segurança dos Transportes (TSA) e pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP).

A investigação permitiu concluir que o alerta teve origem num relógio inteligente Fitbit pertencente a um adolescente de 16 anos, cujo dispositivo tinha sido identificado com o nome “bomb”.

Em comunicado, a United Airlines confirmou que o voo 236, entre Newark e Palma de Maiorca, regressou em segurança ao aeroporto de origem devido a uma potencial preocupação de segurança. A companhia acrescentou que a ligação prosseguiu posteriormente para Espanha com uma nova tripulação.

De acordo com as mesmas fontes, o adolescente não foi alvo de acusações por parte das autoridades locais. No entanto, o caso está agora a ser investigado pelo FBI.

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