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O presidente do Chega, André Ventura, utilizou esta quarta-feira partes de um relatório do Presidente da República para criticar a atuação do Governo nos apoios às populações e empresas afetadas por situações recentes de crise e emergência.

Durante o debate quinzenal, André Ventura acusou o Executivo de ter “virado a cara” às populações e de continuar a “sufocá-las em carga fiscal”, considerando que os apoios prometidos continuam longe de chegar a muitos destinatários.

“Passados todos estes meses e com toda esta brutal falta de apoio, 72 municípios não concluíram nenhuma avaliação. Vai dizer que é tudo culpa deles?”, questionou o líder do Chega.

Ventura apontou ainda atrasos significativos na análise e pagamento das candidaturas apresentadas. “São 36 mil candidaturas e só 9 mil foram pagas. É um falhanço em toda a linha do seu Governo”, acusou.

Na resposta, o primeiro-ministro Luís Montenegro considerou que André Ventura se “entusiasmou” nas críticas e acusou o líder do Chega de recorrer às suas “habituais atoardas”.

Montenegro rejeitou a ideia de colapso no sistema de apoios e garantiu que a maioria das empresas já recebeu resposta. Segundo o chefe do Governo, os apoios às empresas cobriram “mais de 90% das candidaturas apresentadas”.

O primeiro-ministro detalhou ainda que as linhas de crédito destinadas à tesouraria e recuperação empresarial tinham uma dotação global de 1886 milhões de euros, dos quais já foram atribuídos 1717 milhões.

“Não sei a que se refere quanto às centenas de empresas a aguardar decisão, porque isso não é verdade”, afirmou Montenegro, acrescentando que restam apenas “duzentas e qualquer coisa” empresas sem resposta.

Apesar disso, o chefe do Executivo reconheceu limitações na capacidade de resposta da administração pública e das autarquias locais.

“Também estou muito insatisfeito. Mas a parte mais diretamente relacionada com o Governo, que era disponibilizar verbas, elas estão depositadas nas CCDR”, afirmou, recusando, no entanto, falar num falhanço governamental.

Montenegro admitiu que os municípios estão “exauridos de trabalho e dedicação” e têm enfrentado dificuldades em responder a todos os processos, recordando que o Governo criou uma bolsa de técnicos para apoiar as autarquias na análise das candidaturas.

“Pode ter razão em dizer que não houve ainda capacidade de resposta da administração pública como um todo”, concluiu o primeiro-ministro.