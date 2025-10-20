Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O cabo que se rompeu, provocando o descarrilamento da carruagem, não estava certificado para transporte de pessoas e apresentava desconformidades em relação às especificações definidas pela Carris. Estas falhas incluíam incompatibilidade com destorcedores nas extremidades e características inadequadas de material, sendo um cabo com alma de fibra sintética que substituiu o tipo anteriormente usado, de alma de aço, cujo comportamento era conhecido.

O GPIAAF aponta que cabos adquiridos a partir de 2022, destinados aos elevadores da Glória e do Lavra, bem como ao de Santa Justa, não correspondiam às especificações, incluindo graduação do aço e certificação. Apesar disso, os cabos foram aceites e instalados pela Carris sem que os mecanismos internos de controlo detetassem as divergências. Os cabos foram substituídos novamente em 2024 por outros iguais. A utilização de cabos desconformes deveu-se a falhas acumuladas no processo de aquisição, aceitação e aplicação, incluindo decisões urgentes motivadas pela necessidade de substituir o motor do elevador de Santa Justa em 2022, e à ausência da área de engenharia no processo de verificação das especificações a partir de 2020.

A ruptura ocorreu junto à pinha de fixação da cabine, dentro do destorcedor — dispositivo que permite a rotação do cabo em torno do seu eixo — após 337 dias de utilização. A área onde o cabo se rompeu não era inspecionável sem desmontar o destorcedor, o que só acontecia durante a substituição dos cabos. Apesar das irregularidades, cabos iguais estiveram em uso durante mais de 600 dias sem incidentes, pelo que não é possível, neste momento, determinar se as desconformidades contribuíram diretamente para o acidente.

O relatório destaca ainda que os procedimentos de manutenção e rotinas de segurança da Carris apresentavam falhas. Existem evidências de que tarefas registadas como cumpridas nem sempre correspondiam ao trabalho efetivamente realizado. Algumas tarefas críticas eram executadas de forma não padronizada, com parâmetros de execução e validação díspares. O prestador externo de manutenção, MNTC, atuava desde 2019 sem corpo de engenharia especializado em funiculares, sendo responsável pela montagem dos cabos e execução das pinhas de fixação, sem informações técnicas claras sobre procedimentos ou controlo de qualidade. A Carris, por sua vez, não atualizou normas de execução de manutenção e supervisionava a instalação sem procedimentos documentados.

O GPIAAF refere também que, durante a instalação, os trabalhadores notaram diferenças no comportamento do cabo, mais flexível e fácil de manusear, mas com resposta distinta ao peso das cabinas. A execução da pinha seguia processos empíricos históricos, transmitidos entre trabalhadores, sem documentação formal. Além disso, a aquisição urgente de 2022 privilegiou a proposta com menor prazo de entrega, que apresentava características divergentes em relação às especificações corretas, e não houve detecção das desconformidades nos departamentos envolvidos.

O relatório final, que poderá fornecer mais informações sobre a relação entre estas falhas e o acidente, só deverá ser publicado até um ano após o evento, devido à investigação em curso pelo Ministério Público e ao segredo de justiça. Em síntese, o documento evidencia falhas acumuladas na Carris em termos de aquisição, controlo interno, manutenção, supervisão e documentação técnica, mas ainda não estabelece uma ligação direta entre essas falhas e a causa específica do acidente.