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Elaborado por 45 especialistas de operadores de rede e reguladores de 12 países, o documento da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E) conclui que o colapso resultou de falhas em cascata provocadas por uma combinação de fatores interligados, incluindo oscilações e lacunas no controlo de tensão e de potência reativa, diferenças nas práticas de regulação de tensão, reduções rápidas de produção e desligamentos de geradores em Espanha, bem como capacidades de estabilização desiguais.

Estas falhas provocaram aumentos rápidos de tensão e desligamentos em cascata da produção renovável, resultando no apagão que atingiu a Espanha continental e Portugal. Apesar da gravidade do incidente, a restauração da rede foi rápida, com Portugal a recuperar totalmente a ligação em 12 horas e Espanha em 16 horas.

O painel de especialistas apresentou recomendações para prevenir eventos semelhantes, incluindo o reforço das práticas operacionais, melhoria da monitorização do sistema e uma coordenação e troca de dados mais estreitas entre operadores da rede, grandes produtores e consumidores. A ENTSO-E destacou a importância da cooperação entre a REN, a E-Redes e os demais intervenientes do sistema elétrico para gerir eficazmente situações complexas.

O relatório sublinha ainda a necessidade de adaptar os quadros regulamentares à evolução do sistema elétrico e reforça que os esforços de melhoria das práticas operacionais e de partilha de informação são essenciais para garantir a segurança do abastecimento.

Os peritos alertam que a implementação das recomendações cabe exclusivamente aos destinatários e não faz parte do mandato do painel de investigação.

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