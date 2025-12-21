Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O documento inclui o testemunho de Maria Farmer, que alertou as autoridades para o roubo de fotografias de menores e para ameaças feitas por Epstein, anos antes de o financeiro vir a ser acusado formalmente.

Apesar da denúncia, o relatório não foi reconhecido publicamente pelo FBI na altura e não teve seguimento conhecido. Epstein continuou a abusar de raparigas durante vários anos, só enfrentando processos judiciais em meados da década de 2000. Organizações de defesa das vítimas consideram que centenas de abusos poderiam ter sido evitados se as autoridades tivessem agido atempadamente.

Maria Farmer e a sua irmã Annie, que testemunhou no julgamento de Ghislaine Maxwell em 2021, acusam o sistema judicial de falhar na proteção das vítimas. A divulgação tardia do relatório reacendeu críticas à atuação das autoridades e reforçou os apelos a maior transparência e responsabilização no caso Epstein.

