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Segundo o The Guardian, uma comissão internacional de inquérito independente das Nações Unidas concluiu que Israel continua a cometer genocídio em Gaza através do ataque deliberado a crianças palestinianas.

O relatório analisou alegadas violações cometidas contra crianças palestinianas desde o início da guerra em Gaza e refere que cerca de 30% das pessoas mortas pelas forças israelitas são crianças.

A comissão recorda ainda que um relatório anterior, divulgado em setembro, já tinha concluído que Israel cometeu genocídio em Gaza e que responsáveis israelitas, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incitaram esses atos. O chefe do Governo israelita é também alvo de um mandado do Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra.

A missão de Israel em Genebra rejeitou as conclusões da comissão, classificando o relatório como uma “farsa difamatória”. Israel tem contestado firmemente as acusações de genocídio, ao mesmo tempo que continua a receber apoio diplomático de aliados, entre os quais os Estados Unidos e o Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico, o relatório divulgado sustenta que as crianças palestinianas foram deliberadamente visadas e mortas durante a guerra, incluindo após a entrada em vigor de um cessar-fogo em outubro de 2025. A comissão considera que este facto constitui um elemento fundamental para demonstrar a intenção das autoridades e forças de segurança israelitas de destruir, total ou parcialmente, o grupo palestiniano em Gaza.

“O conjunto das provas mostra que as crianças palestinianas foram deliberadamente visadas e mortas pelas forças de segurança israelitas”, afirmou Srinivasan Muralidhar, presidente da comissão, numa declaração que acompanha o relatório.

A investigação conclui que as forças israelitas continuaram a utilizar munições de grande potência e armamento com efeitos generalizados em áreas residenciais densamente povoadas, apesar do crescente número de vítimas infantis. Para a comissão, esta circunstância indica que os ataques que provocaram a morte de um número tão elevado de crianças foram intencionais.

O relatório acrescenta que as crianças terão sido visadas coletivamente porque as forças de segurança israelitas associariam a população civil, no seu conjunto, ao Hamas e a outros grupos armados.

Srinivasan Muralidhar defendeu que, ao atingir crianças, Israel está a comprometer a capacidade do povo palestiniano de continuar a existir e de determinar o seu próprio futuro.

A comissão conclui ainda que as condições impostas por Israel em Gaza, incluindo ataques em larga escala, deslocações repetidas da população e a fome resultante do bloqueio à entrada de ajuda humanitária, alimentos e medicamentos, causaram graves danos à saúde e ao desenvolvimento das crianças, provocando mortes evitáveis e traumas.

A investigação refere também que os ataques contra instalações de saúde e serviços de reprodução afetaram a sobrevivência de recém-nascidos e estarão associados ao aumento de abortos espontâneos. Segundo o relatório, praticamente todas as crianças em Gaza necessitam de apoio psicológico.

Na resposta às conclusões da comissão, Israel acusou o Hamas de desviar sistematicamente ajuda humanitária e combustível destinados aos hospitais. O Hamas rejeitou essas acusações, enquanto Israel tem sido acusado de impedir a chegada de ajuda e combustível ao território.

O relatório abrange igualmente a Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. A comissão identificou um aumento acentuado da violência de colonos israelitas contra crianças palestinianas e documentou alegadas práticas de tortura durante detenções em massa, incluindo violência sexual e baseada no género.

Segundo as conclusões apresentadas, as crianças palestinianas, especialmente os rapazes, foram sujeitas a maus-tratos sistemáticos durante a detenção, incluindo desnudamento forçado, agressões físicas e privação de alimentos.

A comissão concluiu que estes atos constituem crimes contra a humanidade, nomeadamente tortura e outras práticas desumanas causadoras de grande sofrimento ou de lesões graves.

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