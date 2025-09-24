Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Sky News, Farage afirmou em entrevista ao canal LBC que migrantes estariam a retirar carpas e cisnes – uma espécie protegida – dos lagos dos Royal Parks, consumindo-os. Questionado sobre quem seriam os responsáveis, disse acreditar tratar-se de “pessoas de países de Leste”, onde, segundo ele, seria culturalmente aceitável fazê-lo.

Contudo, os Royal Parks negaram qualquer registo desse tipo de ocorrência. “Não tivemos qualquer incidente reportado de pessoas a matar ou comer cisnes nos oito Royal Parks de Londres. Os nossos inspetores de fauna trabalham de perto com o Swan Sanctuary para garantir o bem-estar dos cisnes nos parques”, afirmou um porta-voz.

Também a RSPCA veio desmentir a narrativa, explicando que um vídeo partilhado nas redes sociais, usado para sustentar as alegações, não corresponde a factos atuais. “O vídeo em circulação fazia parte de um programa televisivo de 2010. Não tem ligação a qualquer incidente recente”, esclareceu a organização, sublinhando que os cisnes, tal como outras aves selvagens, são protegidos pela Lei da Vida Selvagem e Campo de 1981, sendo ilegal matá-los, feri-los ou apanhá-los sem licença.

As declarações de Farage surgem em paralelo com teorias semelhantes já usadas por Donald Trump, que chegou a acusar migrantes haitianos de comerem cães e gatos nos EUA — uma ideia classificada de “teoria da conspiração perigosa” pelo Conselho de Segurança Nacional norte-americano.

