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O Reino Unido tornou-se, em junho, o mais recente país a proibir o acesso de menores de 16 anos a plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. As medidas deverão entrar em vigor no início de 2027.

Segundo a ministra do Digital, Liz Kendall, a restrição pretende ajudar os jovens a terem o descanso necessário, melhorar a concentração na escola e promover mais tempo de qualidade com a família e os amigos.

O pacote inclui ainda controlos na utilização de chatbots de inteligência artificial, obrigando os menores de 18 anos a fazerem pausas regulares durante a sua utilização.

A Austrália foi o primeiro país a proibir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, em dezembro, seguindo-se a Indonésia em março. França e Canadá estão entre os países que também anunciaram medidas semelhantes.

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