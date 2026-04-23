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Segundo o The Guardian, o Reino Unido vai financiar a atuação de 200 agentes franceses para deter e deportar pessoas que procuram asilo e tentam atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

A medida integra um novo acordo entre Londres e Paris, avaliado em 660 milhões de libras, com o objetivo de reduzir as travessias irregulares.

O plano inclui a criação de um centro de retenção em Dunquerque, onde serão mantidos migrantes oriundos de dez países: Eritreia, Afeganistão, Irão, Sudão, Somália, Etiópia, Iraque, Síria, Vietname e Iémen. Estas nacionalidades correspondem, segundo o Ministério do Interior britânico, às mais representadas nas travessias do último ano.

Os migrantes serão detidos por agentes pagos pelo Reino Unido e posteriormente deportados para os seus países de origem ou para outros Estados da União Europeia por onde tenham passado.

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