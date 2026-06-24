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Shaun Burton, de 60 anos, morreu na sequência de uma colisão entre dois comboios que circulavam em direção a Londres, na passada sexta-feira, nas proximidades de Bedford.

De acordo com as conclusões preliminares divulgadas pelo Rail Accident Investigation Branch (RAIB), o comboio conduzido por Burton, ao serviço da East Midlands Railway, atravessou um sinal vermelho pouco antes de embater na traseira de outra composição.

Os investigadores revelaram que o primeiro comboio tinha ficado imobilizado de forma inesperada devido a uma avaria nos seus sistemas de segurança. Pouco depois, a composição que seguia atrás não parou perante o sinal vermelho e acabou por colidir com o comboio parado.

Além da vítima mortal, o acidente provocou cerca de 100 feridos, alguns dos quais necessitaram de assistência hospitalar.

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