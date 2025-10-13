Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a polícia, o homem foi preso numa prisão não divulgada, onde cumpre atualmente pena por outros crimes. O detido está a ser interrogado hoje e amanhã e deverá ser libertado sob fiança e regressar à prisão enquanto as investigações prosseguem, segundo o comunicado.

As autoridades estão também a ouvir várias testemunhas potenciais nas áreas de Hebden Bridge e Halifax, no norte de Inglaterra.

Lindsay Rimer desapareceu na noite de 7 de novembro de 1994, depois de ter saído de casa “para comprar uma caixa de flocos de milho”, segundo recorda a Sky News. O corpo da adolescente foi encontrado seis meses depois num canal, perto da sua residência.

O detetive-chefe James Entwistle, responsável pela investigação, afirmou: “Continuamos totalmente comprometidos em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir justiça para a Lindsay e dar à sua família as respostas que ainda desesperadamente precisam, depois de todos estes anos.”

O responsável acrescentou ainda: “A detenção feita hoje resulta do nosso foco contínuo em fazer avançar a investigação. Estamos a manter a família de Lindsay informada e, embora compreendamos o interesse público que a detenção de hoje irá gerar, não prevemos quaisquer desenvolvimentos imediatos nesta fase.”

O inspetor-chefe deixou também um apelo à população: “Apesar de terem passado mais de trinta anos desde o homicídio de Lindsay, continuamos convencidos de que há alguém que possui informações vitais que podem finalmente ajudar a aliviar a dor da família, e apelamos a que façam o que é certo e nos digam o que sabem.”

A polícia pede ainda que qualquer pessoa com informações relevantes entre em contacto com as autoridades do Reino Unido.

