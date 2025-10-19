Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Environment Agency (Agência Ambiental do Reino Unido), as equipas especializadas “detetaram a possível origem” da espuma e “impediram qualquer nova descarga”, mas a causa do fenómeno continua por esclarecer.

“Os nossos técnicos continuam a investigar a causa do grande volume de espuma encontrado no rio Thet, no centro de Thetford, ontem”, disse um porta-voz da agência, citado pela Sky News.

“As nossas equipas especializadas recolheram amostras, detetaram a possível fonte e evitaram qualquer descarga adicional. Haverá uma investigação contínua para garantir que isto não volte a acontecer”, acrescentam.

A Environment Agency advertiu que “poderá formar-se uma segunda pluma de espuma hoje” e que “a espuma continuará a deslocar-se rio abaixo”, mas assegurou que o impacto ambiental será “reduzido, à medida que se dissipa”.

Fotografias partilhadas pela agência mostravam a superfície do rio completamente coberta de espuma branca, levantando preocupações entre moradores e ambientalistas locais.

A empresa Anglian Water, que está a colaborar com as autoridades, confirmou que há “um terceiro envolvido” no incidente.

“Um dos nossos gestores está no local a ajudar a Environment Agency nas suas verificações, que depois serão remetidas à terceira parte responsável,” afirmou uma porta-voz da empresa.

No sábado, a Environment Agency pediu ainda ao público que reportasse quaisquer peixes em sofrimento observados no rio.

Apesar do alerta, as autoridades garantem que, por agora, não há sinais de danos significativos à fauna aquática, enquanto prossegue a investigação sobre a origem da espuma.

