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Vários aliados da NATO, incluindo o Reino Unido e a França, recusaram envolver-se no bloqueio ao estreito de Ormuz proposto por Donald Trump.

A posição surge depois de Trump ter afirmado, durante o fim de semana, que outros países participariam na operação liderada pelos Estados Unidos. Londres e Paris vieram, no entanto, afastar essa possibilidade, garantindo que não serão arrastados para o conflito através da participação no bloqueio marítimo.

Segundo a Reuters, a recusa representa mais um ponto de fricção entre Washington e os aliados europeus. O presidente norte-americano tem vindo a endurecer o discurso em relação à NATO, chegando a ameaçar retirar os EUA da aliança e a ponderar a redução do contingente militar norte-americano na Europa.

O mal-estar intensificou-se depois de vários países europeus terem recusado apoiar a campanha militar dos EUA contra o Irão, nomeadamente ao negar a utilização do seu espaço aéreo por aviões militares norte-americanos.

Ainda assim, alguns governos europeus admitem vir a participar em operações no estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo, mas apenas após um cessar-fogo duradouro e mediante garantias de segurança por parte do Irão.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, terá instado os países europeus a apresentarem compromissos concretos num futuro próximo para assegurar a navegação na região, segundo informações avançadas pela Reuters. Mark Rutte admitiu também que a NATO poderá desempenhar um papel no estreito, caso os 32 Estados-membros cheguem a acordo sobre a criação de uma missão conjunta.

Entretanto, Trump subiu o tom das ameaças dirigidas ao Irão, avisando que qualquer embarcação iraniana que se aproxime do bloqueio norte-americano será “imediatamente eliminada”. Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente sublinhou que, durante ataques recentes, os EUA optaram por não atingir embarcações rápidas iranianas, mas deixou um aviso claro: “Se algum destes navios se aproximar do nosso bloqueio, será imediatamente eliminado.”