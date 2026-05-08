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Na mesma atualização divulgada esta sexta-feira, a agência confirmou ainda dois casos de infeção pelo vírus em cidadãos britânicos, no âmbito do acompanhamento de um surto associado a um navio de cruzeiro de luxo.

Segundo a UKHSA, sete cidadãos britânicos desembarcaram do navio em Santa Helena no passado dia 24 de abril. Dois deles regressaram entretanto ao Reino Unido por meios próprios e encontram-se em isolamento domiciliário, sem apresentar sintomas, estando sob vigilância das autoridades de saúde.

Dos restantes passageiros, quatro permanecem em Santa Helena e um outro cidadão britânico foi localizado fora do Reino Unido.

A autoridade de saúde britânica sublinha que todos os passageiros e tripulantes britânicos a bordo do MV Hondius terão de cumprir um período de isolamento de 45 dias após o regresso ao Reino Unido, sendo acompanhados de perto e sujeitos a testagem sempre que necessário.

As autoridades reforçam ainda que o risco para a população em geral permanece muito baixo, assegurando que estão a ser aplicadas medidas rigorosas de controlo de infeção em todo o processo de repatriamento.