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Uma colisão entre dois comboios de passageiros ocorreu esta sexta-feira perto de Bedford, no centro de Inglaterra, mobilizando um vasto dispositivo de emergência e provocando vários feridos, segundo informações avançadas pela imprensa britânica.

Imagens divulgadas nas redes sociais e por órgãos de comunicação locais mostram composições ferroviárias com danos significativos, evidenciando a violência do impacto. As autoridades não divulgaram, para já, o número exato de vítimas, mas foi confirmado que algumas pessoas sofreram ferimentos graves.

Equipas de emergência, incluindo bombeiros, ambulâncias e forças policiais, deslocaram-se rapidamente ao local para prestar assistência aos passageiros, retirar os feridos e garantir a segurança da área.

As circunstâncias que levaram à colisão permanecem por esclarecer. A Rail Accident Investigation Branch (RAIB), organismo independente responsável pela investigação de acidentes ferroviários no Reino Unido, foi notificada e irá conduzir uma análise detalhada ao incidente.

A investigação deverá centrar-se na sequência de acontecimentos que antecedeu o choque, bem como em eventuais falhas técnicas, humanas ou operacionais que possam ter contribuído para o acidente.

Nos últimos anos, a RAIB investigou diversos incidentes na rede ferroviária britânica, incluindo um quase acidente envolvendo trabalhadores num túnel ferroviário em Surrey e um descarrilamento em Darlington. Em vários casos, as conclusões apontaram para erros de planeamento, falhas de comunicação ou problemas relacionados com equipamentos de segurança.

As autoridades apelaram à população para evitar a zona afetada, permitindo que os serviços de emergência e as equipas de investigação possam trabalhar sem constrangimentos.