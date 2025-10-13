Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Sky News, o evento reúne cerca de 500 convidados, incluindo celebridades e figuras políticas conservadoras, como Joan Collins, Ian Botham, Julian Fellowes e Jeffrey Archer. O principal orador será Sir Mark Thatcher, que irá falar pela primeira vez em público sobre a vida, a liderança e o legado da mãe.

A atual líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, abriu o congresso do partido em Manchester com uma série de elogios à “Dama de Ferro”. Na sua intervenção, citou Thatcher: “Como disse uma das minhas grandes predecessoras, Margaret Thatcher: ‘Os factos da vida são conservadores'”.

Kemi Badenoch prosseguiu e sublinhou que,“Nos anos 1980, Margaret Thatcher quebrou o ciclo de alta inflação, baixo crescimento e conflito sindical, e devolveu ao Reino Unido o orgulho nacional e a força económica”.

Questionada em entrevista sobre as críticas à sua liderança e as más sondagens, Kemi Badenoch respondeu, traçando um paralelo com o percurso da antiga primeira-ministra: “Quase tudo o que estou a viver agora, ela também viveu. Foi dada como perdida”.

De acordo com a Sky News, o jantar de gala está a ser organizado pela Margaret Thatcher Centre, e decorre exatamente 100 anos após o nascimento da ex-líder conservadora, a 13 de outubro de 1925, em Grantham, Lincolnshire.

O Guildhall tem um simbolismo particular: foi lá que Thatcher proferiu, em 1990, um dos seus discursos mais emblemáticos com grandes metáforas de Cricket, apenas dez dias antes de abandonar o cargo.

“Ainda estou em campo, embora a ‘bowling’ tenha sido bastante hostil ultimamente. E, para quem tiver dúvidas, posso garantir: não haverá fuga às bolas difíceis, nem jogo para ganhar tempo. As bolas vão ser batidas por todo o campo. Esse é o meu estilo”, declarou na altura.

As comemorações estendem-se por todo o país, com eventos culturais e políticos em Londres e Grantham, incluindo exposições, palestras e até uma venda em leilão de objetos pessoais da antiga primeira-ministra.

