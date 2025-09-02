Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo britânico iniciou uma campanha para avisar diretamente estudantes estrangeiros de que terão de abandonar o país quando os seus vistos expirarem.

Segundo a BBC, dez mil alunos já foram contactados por SMS e correio eletrónico, e o objetivo é chegar a dezenas de milhares nos próximos meses, num universo estimado em 130 mil estudantes internacionais.

As mensagens alertam que quem permanecer sem direito legal de residência será retirado do Reino Unido e que pedidos de asilo infundados serão rejeitados “rápida e decisivamente”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O Ministério do Interior justifica a medida com o aumento “alarmante” de casos em que estudantes entram legalmente com visto e recorrem ao asilo quando este caduca.

Entre janeiro e junho deste ano, 41 100 pedidos de asilo foram de pessoas que tinham entrado legalmente com visto, sendo os estudantes o maior grupo.

Em paralelo, 43 600 migrantes chegaram em pequenas embarcações através do Canal da Mancha, representando 39% de todos os pedidos.

A secretária do Interior, Yvette Cooper, anunciou no parlamento que o governo prepara “reformas radicais” ao sistema de asilo, incluindo uma revisão dos mecanismos de recurso e o fim da utilização de hotéis para migrantes.