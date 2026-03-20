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A decisão do governo britânico foi tomada durante uma reunião ministerial realizada esta sexta-feira, em Londres, revela a "BBC". Até agora, Downing Street permitia apenas o uso das bases para ações destinadas a impedir ataques diretos do Irão que colocassem em risco interesses ou vidas britânicas.

Com esta nova autorização, o âmbito das operações norte-americanas é alargado. Segundo um porta-voz do governo britânico, as bases agora serão utilizadas para “operações defensivas dos EUA”, com o objetivo de neutralizar capacidades utilizadas em ataques contra navios naquela região.

Apesar da mudança, o executivo britânico sublinha que o país não estará diretamente envolvido nos ataques. “Os princípios da abordagem do Reino Unido ao conflito mantêm-se inalterados”, garantiu Downing Street.

O governo reforça ainda a necessidade de uma rápida redução da tensão na região. Os ministros destacaram a importância de uma “desescalada urgente” e de uma resolução célere do conflito em curso.

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