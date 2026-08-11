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O medicamento da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk é composto por GLP-1, uma imitação de uma hormona natural que regula o açúcar no sangue e ajuda a controlar o apetite.

De acordo com a Visão, a decisão da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) surgiu após um os resultados do ensaio “SELECT”, um estudo que indica que a semaglutida reduz o risco de problemas cardíacos graves, quando administrada como uma injeção semanal de 2,4 mg durante um período máximo de cinco anos.

“Esta opção de tratamento, que previne doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, é um passo importante no combate às sérias consequências da obesidade”, disse vice-diretora de medicamentos inovadores da MHRA, Shirley Hopper, num comunicado. “Estamos confiantes de que os padrões regulatórios adequados de segurança, qualidade e eficácia para a aprovação deste medicamento foram atendidos”, garantiu.

Antes do Reino Unido, também a agência norte-americana Food and Drug Administration aprovou, em março deste ano, o medicamento com o objetivo de prevenir doenças cardiovasculares em pessoas com excesso de peso.