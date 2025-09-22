Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Nova Iorque, onde participa na conferência internacional sobre a solução de dois Estados, a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros afirmou à BBC que deixou “claro ao secretário de Estado israelita que eles não deveriam fazer isso [adotar retaliações]” e que a decisão britânica “é a melhor maneira de respeitar a segurança de Israel e dos palestinianos”.

Yvette Cooper destacou que a medida visa “proteger a paz, a justiça e, fundamentalmente, a segurança do Médio Oriente” e insistiu na necessidade de persistir no diálogo, apesar das dificuldades. A governante não especificou quando o Consulado do Reino Unido em Jerusalém será transformado em embaixada, indicando que continuará como tal enquanto se estabelece um processo diplomático com a Autoridade Palestiniana.

O reconhecimento oficial do Estado da Palestina pelo Reino Unido foi anunciado no domingo pelo primeiro-ministro Keir Starmer, momentos depois da Austrália e Canadá comunicarem a mesma decisão. Starmer explicou que a ação procura manter viva a possibilidade de uma solução de dois Estados, garantindo um “estado de Israel seguro e protegido ao lado de um Estado palestiniano viável”.

O chefe do governo britânico sublinhou que a decisão não é uma recompensa para o Hamas, que definiu como “uma organização terrorista brutal”, e anunciou que Londres irá “sancionar outras figuras do Hamas nas próximas semanas”.

No mesmo dia, Portugal formalizou o reconhecimento da Palestina, conforme anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, destacando a importância do cessar-fogo, da libertação dos reféns e do restabelecimento da ajuda humanitária em Gaza.

Espera-se ainda que outros países, incluindo França, Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra e São Marino, façam anúncios semelhantes durante a conferência.

