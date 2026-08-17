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Segundo um comunicado, o monarca estava a ser tratado com cortisona nas últimas semanas devido à anemia, tratamento que provocou uma acumulação de líquidos no corpo e obrigou ao internamento.

Harald V ficará de baixa durante duas semanas. Durante esse período, o príncipe herdeiro Haakon, seu filho, assumirá as funções de regente.

O rei norueguês já tinha estado de baixa durante várias semanas, em fevereiro e março, devido a uma infeção numa perna que levou ao seu internamento num hospital de Tenerife, em Espanha, onde se encontrava de férias.

Harald V, considerado o monarca mais velho da Europa, tem enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos e foi internado diversas vezes devido a diferentes infeções.

Em 2005, foi-lhe removido um tumor na bexiga. Mais tarde, foi submetido à implantação de uma válvula cardíaca e a uma operação a um ligamento do joelho.