De acordo com um comunicado da realeza norueguesa, Harald V foi internado com uma infeção e desidratação, sendo que agora o seu médico pessoal vai viajar para Tenerife, para ajudar na recuperação.

"O rei foi admitido no Hospital Universitario Hospiten Sur, em Tenerife, esta tarde. O rei está a ser tratado para uma infeção e desidratação e a sua condição é boa", pode ler-se no comunicado.

O primeiro-ministro da Noruega na estação pública de telvisão, a NRK, deixou as "melhoras ao nosso Rei". Jonas Gahr Stoere está neste momento em visita à Ucrânia.

De recordar que o rei da Noruega já tinha sido hospitalizado em 2024, quando se encontrava de férias na Malásia, tendo recebido um pacemaker temporário, para depois ser transferido para a Noruega.

O monarca de 89 anos está à frente dos destinos da Noruega desde 1991.

