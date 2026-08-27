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De acordo com o jornal norueguês VG, o anúncio da Casa Real da Noruega foi feito pelas 09h00 desta quinta-feira e, poupo depois, os príncipes herdeiros, Haakon e Mette-Marit, chegaram ao Hospital Nacional, onde o rei está internado.

Outros membros da família, como a rainha, Sonja, e os netos do rei, a princesa Indrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus, estiveram também ao Hospital.

O agravamento do estado de saúde de Harald V surge depois de a princesa herdeira ter sido submetida, em julho deste ano, a um transplante pulmonar. Também o cunhado, Durek Verrett, marido da princesa Märtha Louise, foi submetido, recentemente, a um transplante renal no mesmo hospital em que o rei está internado.

Em declarações ao VG, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmou estar “profundamente comovido” com o agravamento do estado de saúde do rei e cancelou uma viagem à Alemanha prevista para esta quinta-feira.

Segundo o jornal Vårt Land, Marius Borg Høiby, enteado do príncipe herdeiro, esteve em observação no Hospital Nacional esta manhã.

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