Segundo o The Guardian, o monarca britânico revelou o seu “mais profundo apreço” pelo trabalho das autoridades após a detenção do seu irmão mais novo, André Mountbatten-Windsor, em relação a suspeitas de conduta imprópria no exercício de funções públicas.

Em comunicado oficial, Carlos III deixou claro que o processo legal deve prosseguir de forma justa e adequada, garantindo que as investigações sejam conduzidas pelas instâncias competentes.

“Recebi com a mais profunda preocupação a notícia sobre André Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em funções públicas”, afirmou. “O que agora se segue é o processo completo, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes. Neste processo, como já referi anteriormente, têm o nosso total e incondicional apoio e cooperação.”

O comunicado do monarca realça a importância de respeitar o funcionamento das instituições legais e a imparcialidade das investigações. Carlos sublinhou que não é apropriado emitir comentários adicionais enquanto o processo está em curso, reiterando o princípio de que a lei deve ser cumprida sem interferências externas.

“Deixem-me afirmar claramente: a lei deve seguir o seu curso”, acrescentou o Rei Carlos. "Entretanto, a minha família e eu continuaremos no nosso dever e serviço a todos vós”, afirmou.

