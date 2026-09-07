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O rei Carlos III deixou claro que o príncipe Harry e Meghan Markle não vão regressar às funções oficiais da família real britânica, apesar de terem voltado a viver no Reino Unido. A posição foi comunicada através de uma carta enviada pelo Lord Chamberlain a responsáveis do Governo, das Forças Armadas e das autoridades locais.

A carta surge depois de vários pedidos de esclarecimento sobre o estatuto dos duques de Sussex na sequência do seu regresso ao país, no final de agosto. Carlos III determinou que a posição do casal fosse formalmente clarificada para evitar dúvidas sobre o seu papel institucional.

Segundo a comunicação, Harry e Meghan continuam a não ser membros trabalhadores da família real e não representam o soberano. Os títulos de Sua e Sua Alteza Real permanecem suspensos e não devem ser utilizados.

O documento considera que a posição do casal é, na prática, semelhante à de cidadãos privados com interesses comerciais e atividades de beneficência. Eventuais iniciativas de cariz social ou filantrópico serão realizadas em nome pessoal e não em representação da Coroa.

Harry e Meghan abandonaram as funções oficiais em 2020 e mudaram-se posteriormente para os Estados Unidos. O casal regressou ao Reino Unido no final de agosto, acompanhado pelos filhos, Archie e Lilibet, depois de cerca de seis anos a viver na Califórnia.

A decisão de Carlos III encerra, pelo menos institucionalmente, a especulação sobre um eventual regresso de Harry à chamada 'Firma', expressão usada para designar a estrutura de trabalho da família real britânica. O casal continuará a manter uma estrutura própria, separada da Casa Real.