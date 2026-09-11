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Segundo o ministro da Educação, Fernando Alexandre, o Governo foi além do que estava previsto no que toca a este investimento, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Este investimento resultou não em 365 centros tecnológicos especializados, mas em 402. Não só atingimos a meta como fomos mais além e temos mais 40 do que aqueles que estava previsto“.

Para o ministro, o projeto “vai reformar verdadeiramente a forma de ensinar e de aprender na área do ensino profissional”, aproximando a comunidade educativa das necessidades dos territórios, pois segundo o estudos a que o ministério tem acesso, "quem segue a via profissional, no final do secundário, entra no mercado de trabalho e tem maior empregabilidade e atualizações do que aqueles que seguem o científico ou o humanístico [e] essa é uma validação que o mercado está a fazer das competências que são adquiridas”.

Os CTE visam potenciar a inovação e a excelência no ensino secundário, oferecendo aos alunos formação prática e tecnológica de ponta, alinhada com as necessidades do mercado de trabalho e as tendências emergentes nos setores científico e industrial.

Estes centros promovem a articulação entre escola, empresas e comunidade, estimulando competências técnicas, criatividade e espírito empreendedor nos jovens.

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