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Em declarações à Lusa, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, afirmou que a expectativa do Executivo é que os prazos de reembolso em 2026 sejam “próximos ou similares aos do ano passado”, aquando da campanha de entrega das declarações de rendimentos de 2025, que arranca na quarta-feira, 1 de abril.

“No IRS Automático, que é tendencialmente mais simples, prevê-se um período inferior a duas semanas”, explicou a governante, recordando que, em 2025, o tempo médio de reembolso nesta modalidade “não chegou a duas semanas”. Já no caso das declarações mais complexas, submetidas ao abrigo da regra geral, o prazo médio situou-se entre três semanas e três semanas e meia.

Este ano, o IRS Automático deverá abranger cerca de dois milhões de declarações, um aumento face aos 1,7 milhões registados no ano passado. Segundo Cláudia Reis Duarte, este crescimento resulta em grande parte da inclusão dos trabalhadores até aos 35 anos abrangidos pelo IRS Jovem nesta funcionalidade.

A secretária de Estado sublinhou ainda que, apesar de algumas entidades localizadas em zonas afetadas por tempestades terem um prazo alargado até ao final de abril para cumprir obrigações fiscais, não se espera que esse adiamento tenha um impacto relevante na campanha do IRS. Ainda assim, admitiu que, em casos pontuais, possam ocorrer validações mais demoradas.

Ao longo de 2025 vigoraram três tabelas diferentes de retenção na fonte, na sequência das alterações introduzidas ao IRS a meio do ano. Questionada sobre o impacto destas mudanças nos reembolsos, a governante explicou que o objetivo tem sido aproximar o imposto retido do imposto efetivamente devido, o que não implica necessariamente reembolsos mais baixos.

“Num cenário ideal, as pessoas não teriam imposto a pagar nem a receber, mas isso não é possível devido às múltiplas variáveis envolvidas”, afirmou, lembrando que os rendimentos do trabalho não são a única componente relevante no apuramento final do imposto.

Dados da Autoridade Tributária e Aduaneira indicam que cerca de dois terços das declarações com acerto de contas continuam a resultar em reembolso, uma tendência que o Governo espera que se mantenha este ano.

O prazo para entrega das declarações de IRS decorre até 30 de junho. O Executivo aconselha os contribuintes a evitarem os primeiros e últimos dias do prazo, períodos em que se verificam picos de acesso ao Portal das Finanças, recomendando a submissão em dias intermédios para reduzir o risco de constrangimentos técnicos.