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As mensagens simulam notificações da AT sobre reembolsos fiscais ou regularização da situação tributária e pedem a confirmação de dados bancários do contribuinte, com um aviso de que a operação deve ser confirmada no prazo de 72 horas.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em links que são fornecidos", lê-se no Portal das Finanças.

"Está também em curso uma campanha de phishing que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas. Os destinatários destes SMS são induzidos maliciosamente a efetuar um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária", acrescenta.

Uma jornalista do 24notícias foi contemplada com um desses emails no dia 16 de março, como mostram as fotografias aqui reproduzidas, a prometer o reembolso de €447,50 referente ao exercício fiscal de 2024.

O aviso da Autoridade Tributária é taxativo: "Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos. Em caso algum deverá efetuar essas operações".

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