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O que aconteceu hoje?

O caso conhecido como “Uber da Droga” regressou ao centro da atualidade após ter sido divulgado que os atores José Carlos Pereira e Marta Gil, bem como o judoca olímpico Jorge Fonseca, surgem referidos em escutas telefónicas realizadas no âmbito da investigação da PSP.

As interceções fazem parte de um processo que levou ao desmantelamento de uma rede de tráfico de droga e que tem sido acompanhado desde 2024 pelas autoridades policiais e judiciais. Segundo informação avançada pelo jornal Observador, os nomes agora divulgados aparecem em conversas intercetadas durante a investigação, embora não tenham sido constituídos arguidos.

Quem são os envolvidos?

O processo principal envolve uma rede de tráfico liderada por Nuno Ricardo Nogueira dos Santos, conhecido como Nuno Santos, que foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão efetiva.

Segundo a investigação, a rede tinha uma estrutura organizada e operava com uma carteira de contactos alargada, que incluía consumidores de diferentes meios sociais. Entre os nomes agora referidos nas escutas estão figuras públicas como José Carlos Pereira, Marta Gil e Jorge Fonseca, cujas situações são distintas:

José Carlos Pereira surge em interceções telefónicas com o principal arguido;

Marta Gil aparece associada a várias conversas analisadas no processo e já negou qualquer envolvimento na compra de droga;

Jorge Fonseca é referido numa chamada com um colaborador da rede, tendo o seu advogado garantido que o atleta não consumiu substâncias ilícitas e terá desistido de qualquer eventual transação.

Além do líder da rede, outros intervenientes foram condenados a penas de prisão efetiva ou suspensa, enquanto alguns arguidos acabaram absolvidos por falta de provas.

O que é o “Uber da Droga”?

O designado “Uber da Droga” é o nome mediático atribuído a uma rede de tráfico de estupefacientes que operava sobretudo na área da Grande Lisboa.

A expressão surgiu devido ao modelo de funcionamento da organização, que funcionava de forma semelhante a um serviço de entrega: os clientes contactavam diretamente os fornecedores por telefone ou mensagens e combinavam a entrega de substâncias ilícitas em locais previamente definidos, num esquema rápido, discreto e contínuo.

A investigação da Polícia de Segurança Pública decorreu ao longo de cerca de um ano e incluiu escutas telefónicas, vigilância e buscas domiciliárias. No decurso da operação foram apreendidas várias drogas, incluindo cocaína, MDMA, LSD, cetamina e outras substâncias sintéticas, bem como material de embalamento e quantias elevadas em dinheiro.

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